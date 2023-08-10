Стає традицією: мер Москви знову поскаржився на атаку безпілотників

Близько четвертої ранку 10 серпня до Москви знову нібито прямували два безпілотники.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Один БпЛА, як запевнив Собянін, протиповітряна оборона нібито збила в Калузькій області, другий – у районі Центральної кільцевої автодороги.

Згодом у Міноборони Росії уточнили, що один дрон ППО буцімто приземлила в небі над Малоярославським районом Калузької області, а інший – над територією Одинцовського району Московської області.

До слова, було неспокійно вночі й у підмосковному Домодєдово.

Там, за свідченнями росЗМІ, після вибуху балонів із газом вогнем охопило автосервіс.

Площа пожежі становила 1 тис. кв. м.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, Міноборони Росії

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