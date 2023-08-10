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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Стає традицією: мер Москви знову поскаржився на атаку безпілотників

кремль
Фото: Pexels

Близько четвертої ранку 10 серпня до Москви знову нібито прямували два безпілотники.

Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянін.

Один БпЛА, як запевнив Собянін, протиповітряна оборона нібито збила в Калузькій області, другий – у районі Центральної кільцевої автодороги.

Згодом у Міноборони Росії уточнили, що один дрон ППО буцімто приземлила в небі над Малоярославським районом Калузької області, а інший – над територією Одинцовського району Московської області.

До слова, було неспокійно вночі й у підмосковному Домодєдово.

Там, за свідченнями росЗМІ, після вибуху балонів із газом вогнем охопило автосервіс.

Площа пожежі становила 1 тис. кв. м.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, Міноборони Росії

Безпілотники, Дрони, Москва
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