Рубль летит в пропасть: в ночь на 12 августа валюта РФ достигла отметки 100 за доллар

Падение российского рубля продолжается. В ночь на 12 августа один американский доллар стоил 100 рублей, что является новым антирекордом.

На торгах Московской биржи курс доллара составлял 98,38 рубля, но затем валюта продолжила падение до 100 рублей. Евро стоил 109,64 рубля.

По состоянию на сейчас, по данным ресурса Investing.com, один доллар стоит 99,43 рублей.

По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо. С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро — на 42%.

Такой низкий курс рубля последний раз фиксировался еще в марте 2022 года.

Хотя кремлевские пропагандисты и тамошние чиновники заявляли, что российская экономика адаптируется к санкциям — цифры свидетельствуют об обратном.

Независимые финансовые аналитики считают, что нынешней причиной стремительного падения рубля является дефицит предложения валюты на рынке, вызванный высоким спросом на нее. А еще на ситуацию с курсом влияет отток капитала.

Российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала полномасштабной войны против Украины. Хотя Москве удалось сначала изменить свою валюту до 74 рублей, в августе 2023 года она начала уверенно приближаться к отметке в 100 рублей за доллар.

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