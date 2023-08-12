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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Рубль летить у прірву: в ніч на 12 серпня валюта РФ сягнула позначки 100 за долар

рубль
Фото: Pixabay

Падіння російського рубля продовжується. У ніч на 12 серпня один американський долар коштував 100 рублів, що є новим антирекордом.

На торгах Московської біржі курс долара становив 98,38 рубля, але потім валюта продовжила падіння до 100 рублів. Євро коштував 109,64 рубля.

Станом на цей час, за даними ресурсу Investing.com, один долар коштує 99,43 рубля.

Курс рубля до долара на 12 серпня 2023

Скриншот: investing.com

За версією Bloomberg, російська валюта потрапила до трійки найслабших валют світу разом із турецькою лірою та аргентинським песо. Від початку 2023 року курс долара в РФ зріс на понад 38%, тоді як євро – на 42%.

Такий низький курс рубля востаннє фіксувався ще у березні 2022 року.

Хоча кремлівські пропагандисти й тамтешні чиновники заявляли, що російська економіка адаптовується до санкцій – цифри свідчать протилежне.

Незалежні фінансові аналітики вважають, що нинішньою причиною стрімкого падіння рубля є дефіцит пропозиції валюти на ринку, спричинений високим попитом на неї. А ще на ситуацію з курсом впливає відтік капіталу.

Російський валютний ринок функціонує в умовах жорстких обмежень із початку повномасштабної війни проти України. Хоч Москві вдалося спершу змінити свою валюту до 74 рублів, у серпні 2023 року вона почала впевнено наближуватися до позначки у 100 рублів за долар.

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Валюта, Росія, Рубль
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