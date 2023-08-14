Усиливаем нашу оборону: командующий Наев рассказал, сколько вагнеровцев сейчас в Беларуси

Сейчас на территории Беларуси находятся более 6 тыс. членов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнер.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина, вагнеровцы в Беларуси могут представлять угрозу для Украины в будущем.

В конце июля, после неудачного бунта боевиков Вагнера в России в Беларусь перевезли основные силы ЧВК Вагнер. И уже сейчас есть ряд признаков, которые могут косвенно свидетельствовать о военных угрозах в будущем или уже спланированной информационно-психологической операции.

В настоящее время нет признаков создания ударных группировок врага.

— По состоянию на сейчас на территории Республики Беларусь находится до 6,5 тысяч наемников ЧВК Вагнер. В военной науке есть два понятия — военная опасность и военная угроза. Для гражданских объясняю, если едет автомобиль — это опасность, а если он едет прямо на тебя — это угроза, — отметил он.

По словам Наева, Генштаб ВСУ владеет информацией о реальных планах наемников против Украины. Но несмотря на все, пребывание вагнеровцев на территории Беларуси — это все равно опасность для нас.

— Мы не будем ждать, когда эта угроза образуется, мы делаем все, чтобы повысить наши оборонительные возможности, — подчеркнул Наев.

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