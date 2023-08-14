Посилюємо нашу оборону: командувач Наєв розповів, скільки вагнерівців зараз у Білорусі
Зараз на території Білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнер.
Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна, вагнерівці у Білорусі можуть становити загрозу для України в майбутньому.
Наприкінці липня, після невдалого бунту бойовиків Вагнера в Росії до Білорусі перевезли основні сили ПВК Вагнер. І вже зараз є ознаки, які можуть опосередковано свідчити про військові загрози у майбутньому або вже сплановану інформаційно-психологічну операцію.
Наразі немає ознак створення ударних угруповань ворога.
– Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК Вагнер. У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза, – зазначив він.
За словами Наєва, Генштаб ЗСУ володіє інформацією про реальні плани найманців проти України. Та попри все перебування вагнерівців на території Білорусі – це все одно небезпека для нас.
– Ми не чекатимемо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності, – наголосив Наєв.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова