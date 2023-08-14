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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Посилюємо нашу оборону: командувач Наєв розповів, скільки вагнерівців зараз у Білорусі

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Зараз на території Білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнер.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю РБК-Україна, вагнерівці у Білорусі можуть становити загрозу для України в майбутньому.

Наприкінці липня, після невдалого бунту бойовиків Вагнера в Росії до Білорусі перевезли основні сили ПВК Вагнер. І вже зараз є ознаки, які можуть опосередковано свідчити про військові загрози у майбутньому або вже сплановану інформаційно-психологічну операцію.

Наразі немає ознак створення ударних угруповань ворога.

– Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК Вагнер. У військовій науці є два поняття – військова небезпека і військова загроза. Для цивільних пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека, а якщо він їде прямо на тебе – це загроза, – зазначив він.

За словами Наєва, Генштаб ЗСУ володіє інформацією про реальні плани найманців проти України. Та попри все перебування вагнерівців на території Білорусі – це все одно небезпека для нас.

– Ми не чекатимемо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності, – наголосив Наєв.

Джерело: РБК-Україна
Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Сергій Наєв
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