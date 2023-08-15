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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Центробанк РФ терміново підвищив облікову ставку на тлі падіння рубля

рублі рубль
Фото: Pixabay

Після того, як днями рубль вперше з березня минулого року перещив позначку 100 руб. за долар, Центральний банк РФ на екстреному засіданні 15 серпня підвищив облікову ставку з 8,5% до 12%, намагаючись зупинити його подальше знецінення, повідомляє агентство Bloomberg.

Аналітики агентства наголошують, що підвищення ставки одразу на 3,5% стало найзначнішим із початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Проте вони вважають, що підвищення ставки навряд чи зупинить відтік капіталу з РФ.

– Нещодавнє прискорення ослаблення рубля може свідчити про те, що в системі контролю за рухом капіталу з’явилися певні тріщини, а отже, капітал може залишати Росію зі зростаючою швидкістю, – вважає Ульріх Лейхтманн, керівник відділу валютної стратегії в Commerzbank AG.

У ніч на 12 серпня курс долара на Московській біржі вперше з 23 березня 2022 року перевищив позначку 100 рублів. Після рішення Центробанку РФ російська валюта зміцнилася до 98 рублів за долар.

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Джерело: Bloomberg
Валюта, долар, Росія, Рубль
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