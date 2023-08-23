ГУР выманило российский вертолет Ми-8 в Украину: ведется работа с экипажем
Разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Украину, сейчас ведется работа с экипажем.
Информацию в эфире телемарафона Єдині новини подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он отметил, что подробности приземления вражеского Ми-8 в Украине разведка сообщит позже.
Как сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах, операция ГУР длилась более шести месяцев.
Вражеский вертолет совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.
Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, Ми-8 приземлился в Харьковской области.
В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из России.
Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам.
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