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ГУР выманило российский вертолет Ми-8 в Украину: ведется работа с экипажем

Мі-8 МНС Росії
Фото: УНИАН

Разведка выманила российский вертолет Ми-8 в Украину, сейчас ведется работа с экипажем.

Информацию в эфире телемарафона Єдині новини подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что подробности приземления вражеского Ми-8 в Украине разведка сообщит позже.

Как сообщает издание Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах, операция ГУР длилась более шести месяцев.

Вражеский вертолет совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, Ми-8 приземлился в Харьковской области.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заблаговременно вывезли из России.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должны были доставить россиянам.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Гелікоптер, Разведка
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