Буданов розповів, як вдалося виманити російського пілота Мі-8 разом з вертольотом

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили спеціальну операцію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8. Керівник ГУР Кирило Буданов розповів подробиці, як вдалося це зробити.

Він розповів, що розвідка змогла знайти правильний підхід до людини та створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину з території Росії.

– Зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо, що маємо, – сказав Буданов у коментарі кореспондентці проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Анжеліці Руденко.

Керівник ГУР стверджує, що наразі вертоліт перебуває у Києві. Він зазначив, що побачити гелікоптер та поспілкуватися з пілотом можна буде після оприлюднення “офіційної кінострічки”.

Буданов наголосив, що у пілота є два варіанти подальших дій, проте він схиляється до того, щоб залишитися в Україні.

Проте очільник розвідки не розповів, якою може бути мотивація російського пілота. Буданов вважає цю операцію однією з найкращих проведених ГУР за всю історію України.

Нещодавно стало відомо, що розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Ворожий гелікоптер здійснював рейс між двома авіабазами, перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30 СМ.

Разом з пілотом на борту перебували двоє членів екіпажу, а сам Мі-8 приземлився у Харківській області.

Джерело : Радіо Свобода

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