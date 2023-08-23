Буданов розповів, як вдалося виманити російського пілота Мі-8 разом з вертольотом
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили спеціальну операцію, здійснену з російським гелікоптером Мі-8. Керівник ГУР Кирило Буданов розповів подробиці, як вдалося це зробити.
Він розповів, що розвідка змогла знайти правильний підхід до людини та створити умови, щоб вивезти непомітно всю родину з території Росії.
– Зрештою створити такі умови, щоб він зміг перегнати повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б живими, але маємо, що маємо, – сказав Буданов у коментарі кореспондентці проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Анжеліці Руденко.
Керівник ГУР стверджує, що наразі вертоліт перебуває у Києві. Він зазначив, що побачити гелікоптер та поспілкуватися з пілотом можна буде після оприлюднення “офіційної кінострічки”.
Буданов наголосив, що у пілота є два варіанти подальших дій, проте він схиляється до того, щоб залишитися в Україні.
Проте очільник розвідки не розповів, якою може бути мотивація російського пілота. Буданов вважає цю операцію однією з найкращих проведених ГУР за всю історію України.
Нещодавно стало відомо, що розвідка виманила російський гелікоптер Мі-8 в Україну. Ворожий гелікоптер здійснював рейс між двома авіабазами, перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30 СМ.
Разом з пілотом на борту перебували двоє членів екіпажу, а сам Мі-8 приземлився у Харківській області.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш