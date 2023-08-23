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Илья Нежигай, редактор ленты

В самолете, разбившемся в Тверской области РФ, летел Евгений Пригожин

В самолете, разбившемся в Тверской области РФ, летел Евгений Пригожин
Фото: Факти ICTV

В российском самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился бывший глава частной военной компании (ЧВК) Вагнер Евгений Пригожин.

Об этом сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на Росавиацию.

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Война в Украине, ЧВК Вагнера, Росія
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