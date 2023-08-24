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Илья Нежигай, редактор ленты

Обнародовано видео авиакатастрофы самолета с Пригожиным

Пригожин

Вечером среды, 23 августа 2023 года, в Тверской области России упал частный самолет Embraer, владельцем которого является главарь частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин. По информации российских официальных органов, главарь наемников находился на бизнес-джете во время авиакатастрофы.

Момент падения самолета был зафиксирован на видео.

По предварительным данным, в самолете на момент падения находилось 10 человек. Впрочем, на месте авиакатастрофы нашли лишь восемь тел.

На видео, которое было обнародовано местными Telegram-каналами, можно увидеть следы, похожие на работу противовоздушной обороны. Это, в частности, является одной из версий падения самолета — работа сил российской ПВО против самолета Пригожина.

Такая версия имеет еще и определенный символизм, поскольку именно вагнеровцы во время мятежа Пригожина против Кремля, который произошел ровно два месяца назад, сбили несколько единиц авиации во время своего похода на Москву.

В то же время есть и другая версия, согласно которой, причиной авиакатастрофы могла стать взрывчатка на борту бизнес-джета.

Пока ни одна из версий не была подтверждена официальными российскими органами или независимыми экспертами.

Был ли Пригожин на самолете?

Прямых доказательств, что главарь ЧВК Вагнера действительно был на борту бизнес-джета во время крушения 23 августа — нет.

Вместе с тем, первое упоминание о Евгении Пригожине на борту уничтоженного самолета было обнародовано в российских государственных СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Впоследствии информацию о смерти главаря наемников начали подтверждать как прокремлевские российские медиа, так и независимые журналисты. Также о смерти Пригожина начали сообщать Telegram-каналы, которые считаются близкими к административным структурам ЧВК Вагнера.

Кроме Пригожина, на борту самолета, вероятно, был Дмитрий Уткин с позывным Вагнер, в честь которого и была названа частная военная компания. Уткин является одним из командиров вагнеровцев и заместителем Пригожина.

В то же время слухи о вероятной ликвидации Пригожина начали распространяться сразу после мятежа, который начался вечером 23 июня.

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ЧВК Вагнера, Росія
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