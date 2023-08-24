Оприлюднено відео авіатрощі літака з Пригожиним

Ввечері середи, 23 серпня 2023, у Тверській області Росії впав приватний літак Embraer, власником якого є ватажок приватної військової компанії Вагнера Євгеній Пригожин. За інформацією російських офіційних органів, ватажок найманців знаходився на бізнес-джеті під час авіатрощі.

Момент падіння літака був зафіксований на відео.

За попередніми даними, в літаку на момент падіння перебувало 10 осіб. Втім, на місці авіакатастрофи знайшли лише вісім тіл.

На відео, яке було оприлюднене місцевими Telegram-каналами, можна побачити сліди, схожі на роботу протиповітряної оборони. Це, зокрема, є однією з версій падіння літака – робота сил російської ППО проти літака Пригожина.

Така версія має ще й певний символізм, оскільки саме вагнерівці під час заколоту Пригожина проти Кремля, який стався рівно два місяці тому, збили декілька одиниць авіації під час свого походу на Москву.

Водночас є й інша версія, згідно з якою, причиною авіакатастрофи могла стати вибухівка на борту бізнес-джета.

Наразі жодна з версій не була підтверджена офіційними російськими органами або незалежними експертами.

Чи був Пригожин на літаку?

Прямих доказів, що ватажок ПВК Вагнера дійсно був на борту бізнес-джета під час аварії 23 серпня – немає.

Разом із тим, перша згадка про Євгенія Пригожина на борту знищеного літака була оприлюднена в російських державних ЗМІ із посиланням на Росавіація.

Згодом інформацію про смерть ватажка найманців почали підтверджувати як прокремлівські російські медіа, так і незалежні журналісти. Також про смерть Пригожина почали повідомляти Telegram-канали, які вважаються близькими до адміністративних структур ПВК Вагнера.

Крім Пригожина, на борту літака, ймовірно, був Дмитро Уткін із позивним Вагнер, на честь якого і була названа приватна військова компанія. Уткін є одним з командирів вагнерівців та заступником Пригожина.

Водночас чутки про ймовірну ліквідацію Пригожина почали ширитись одразу після заколоту, який розпочався ввечері 23 червня.

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