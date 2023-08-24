Оприлюднено відео авіатрощі літака з Пригожиним
Ввечері середи, 23 серпня 2023, у Тверській області Росії впав приватний літак Embraer, власником якого є ватажок приватної військової компанії Вагнера Євгеній Пригожин. За інформацією російських офіційних органів, ватажок найманців знаходився на бізнес-джеті під час авіатрощі.
Момент падіння літака був зафіксований на відео.
За попередніми даними, в літаку на момент падіння перебувало 10 осіб. Втім, на місці авіакатастрофи знайшли лише вісім тіл.
На відео, яке було оприлюднене місцевими Telegram-каналами, можна побачити сліди, схожі на роботу протиповітряної оборони. Це, зокрема, є однією з версій падіння літака – робота сил російської ППО проти літака Пригожина.
Така версія має ще й певний символізм, оскільки саме вагнерівці під час заколоту Пригожина проти Кремля, який стався рівно два місяці тому, збили декілька одиниць авіації під час свого походу на Москву.
Водночас є й інша версія, згідно з якою, причиною авіакатастрофи могла стати вибухівка на борту бізнес-джета.
Наразі жодна з версій не була підтверджена офіційними російськими органами або незалежними експертами.
Чи був Пригожин на літаку?
Прямих доказів, що ватажок ПВК Вагнера дійсно був на борту бізнес-джета під час аварії 23 серпня – немає.
Разом із тим, перша згадка про Євгенія Пригожина на борту знищеного літака була оприлюднена в російських державних ЗМІ із посиланням на Росавіація.
Згодом інформацію про смерть ватажка найманців почали підтверджувати як прокремлівські російські медіа, так і незалежні журналісти. Також про смерть Пригожина почали повідомляти Telegram-канали, які вважаються близькими до адміністративних структур ПВК Вагнера.
Крім Пригожина, на борту літака, ймовірно, був Дмитро Уткін із позивним Вагнер, на честь якого і була названа приватна військова компанія. Уткін є одним з командирів вагнерівців та заступником Пригожина.
Водночас чутки про ймовірну ліквідацію Пригожина почали ширитись одразу після заколоту, який розпочався ввечері 23 червня.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш