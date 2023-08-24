Кто, кроме Пригожина: Росавиация обнародовала список погибших в авиакатастрофе в Тверской области
При крушении частного самолета Embraer в Тверской области России погибли оба главаря частной военной компании Вагнера — Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.
Об этом свидетельствует перечень погибших лиц, который обнародовало российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
По данным российского официального ведомства, среди погибших 7 пассажиров и 3 членов экипажа (два пилота и бортпроводница.
Так, по данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer (EBM-135BJ) находились:
- Пропустин Сергей;
- Макарян Евгений;
- Тотмин Александр;
- Чекалов Валерий;
- Уткин Дмитрий;
- Матусеев Николай;
- Пригожин Евгений.
В частности, в списке также фигурируют имена трех членов экипажа: Левшин Алексей (командир), Каримов Рустам (второй пилот) и Распопова Кристина (бортпроводница).
Примечательно, что среди пассажиров на самолете находился еще один заместитель Пригожина — Валерий Чекалов, который является начальником Службы безопасности Вагнера.
Напомним, первые сведения об авиакатастрофе частного самолета в Тверской области России появились вечером 23 августа.
Уже потом появились первые сообщения о смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вместе с другими командирами наемников.
Примечательно, что данное событие произошло ровно через два месяца после начала вагнеровцами военного мятежа, захватом Ростова и последующим шествием на Москву.
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