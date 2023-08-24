Кто, кроме Пригожина: Росавиация обнародовала список погибших в авиакатастрофе в Тверской области

При крушении частного самолета Embraer в Тверской области России погибли оба главаря частной военной компании Вагнера — Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.

Об этом свидетельствует перечень погибших лиц, который обнародовало российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

По данным российского официального ведомства, среди погибших 7 пассажиров и 3 членов экипажа (два пилота и бортпроводница.

Так, по данным Росавиации, на борту бизнес-джета Embraer (EBM-135BJ) находились:

Пропустин Сергей;

Макарян Евгений;

Тотмин Александр;

Чекалов Валерий;

Уткин Дмитрий;

Матусеев Николай;

Пригожин Евгений.

В частности, в списке также фигурируют имена трех членов экипажа: Левшин Алексей (командир), Каримов Рустам (второй пилот) и Распопова Кристина (бортпроводница).

Примечательно, что среди пассажиров на самолете находился еще один заместитель Пригожина — Валерий Чекалов, который является начальником Службы безопасности Вагнера.

Напомним, первые сведения об авиакатастрофе частного самолета в Тверской области России появились вечером 23 августа.

Уже потом появились первые сообщения о смерти главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина вместе с другими командирами наемников.

Примечательно, что данное событие произошло ровно через два месяца после начала вагнеровцами военного мятежа, захватом Ростова и последующим шествием на Москву.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.