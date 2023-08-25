В Финляндии задержали российского неонациста, который пытал украинских пленных на Донбассе

Полиция Финляндии задержала 36-летнего россиянина Яна Петровского, которого подозревают в совершении террористических преступлений в Украине. Украинская сторона требует его экстрадиции.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Уездный суд Восточной Уусимаа сегодня рассмотрит иск о продлении сроков содержания под стражей Петровского. Полиция требует продолжить арест, чтобы содействовать расследованию дела об экстрадиции.

Яна Петровского (позывной Славян) подозревают в участии в деятельности террористической группировки в Донецкой и Луганской областях.

По данным СМИ, россиянин является радикальным националистом, воевавшим против Вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах. Подозреваемый находится в санкционном списке Евросоюза, где указано, что он занимал должность командира неонацистской ДШРГ Русич. Украина обвиняет Петровского в жестоком обращении с пленными украинскими солдатами.

Кто такой Ян Петровский?

Мужчина родился в Ленинграде в 1987 году. В первые годы войны на Донбассе (2014-2015) россиянин воевал против ВСУ в составе нацистской группировки Русич, которой руководил Алексей Мильчаков. Сам Мильчаков известен тем, что в соцсетях публиковал фото, где видно, как издевался над животными. Например, на одной из фотографий он позировал с отрезанной головой щенка.

В сентябре 2014 года боевики ДШРГ Русич расстреляли колонну айдаровцев, а затем еще и колонну 80-й бригады ВСУ. Тогда погибли более 40 украинских воинов.

Оба, Мильчаков и Петровский, выложили в сеть свои фото, где они стоят рядом с телами бойцов батальона Айдар, а также изображение отрезанного уха. Кроме того, на щеке одного из раненых айдаровцев российские боевики вырезали коловорот — символ ДШРГ Русич.

Фото: ASTRA

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