У Фінляндії затримали російського неонациста, який катував українських полонених на Донбасі

Поліція Фінляндії затримала 36-річного росіянина Яна Петровського, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів в Україні. Українська сторона вимагає його екстрадиції.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Повітовий суд Східної Уусімаа сьогодні розгляне позов про продовження термінів утримання під вартою Петровського. Поліція вимагає продовжити арешт, щоб сприяти розслідуванню справи про екстрадицію.

Яна Петровського (позивний Слов’ян) підозрюють в участі в діяльності терористичного угруповання в Донецькій і Луганській областях.

За даними ЗМІ, росіянин є радикальним націоналістом, який воював проти Збройних сил України у 2014-2015 роках. Підозрюваний перебуває у списку санкцій Євросоюзу, де зазначено, що він обіймав посаду командира неонацистської ДШРГ Русич. Україна звинувачує Петровського в жорстокому поводженні з полоненими українськими солдатами.

Хто такий Ян Петровський?

Чоловік народився у Ленінграді у 1987 році. У перші роки війни на Донбасі (2014-2015) росіянин воював проти ЗСУ у складі нацистського угруповання Русич, яким керував Олексій Мільчаков. Сам Мільчаков відомий тим, що у соцмережах публікував фото, де видно, як знущався із тварин. Наприклад, на одній із фотографій він позував із відрізаною головою цуценяти.

У вересні 2014 року бойовики ДШРГ Русич розстріляли колону айдарівців, а згодом ще й колону 80-ї бригади ЗСУ. Тоді загинули понад 40 українських воїнів.

Обидвоє, Мільчаков та Петровський, виклали у мережу свої фото, де вони стоять поряд із тілами бійців батальйону Айдар, а також зображення відрізаного вуха. Крім того, на щоці одного з поранених айдарівців російські бойовики вирізали коловорот – символ ДШРГ Русич.

Фото: ASTRA

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