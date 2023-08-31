Стало известно, когда состоится следующее заседание в формате Рамштайн
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится на авиабазе Рамштайн в Германии 19 сентября 2023 года. Это будет 15-я встреча министров обороны и лидеров государств, которые выделят помощь Украине.
Об этом журналистам Радио Свобода сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил США в Европе. Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин пригласил министров обороны и старших военных чиновников по всему миру.
Они обсудят текущую войну России против Украины и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США, отмечают в ВВС США в Европе.
Во время предыдущего заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн обсудили поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и брони, необходимой для ВСУ.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев