Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн
Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 вересня 2023 року. Це буде 15-та зустріч міністрів оборони та лідерів держав, які виділять допомогу Україні.
Про це журналістам Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі. Зазначається, що глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і старших військових чиновників з усього світу.
Вони обговорять поточну війну Росії проти України та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США, зазначають у ВПС США в Європі.
Під час попереднього засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн обговорили постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні, необхідної для ЗСУ.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв