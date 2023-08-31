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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн
Фото: Getty Images

Засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться на авіабазі Рамштайн у Німеччині 19 вересня 2023 року. Це буде 15-та зустріч міністрів оборони та лідерів держав, які виділять допомогу Україні.

Про це журналістам Радіо Свобода повідомили у пресслужбі Військово-повітряних сил США в Європі. Зазначається, що глава Пентагону Ллойд Остін запросив міністрів оборони і старших військових чиновників з усього світу.

Вони обговорять поточну війну Росії проти України та різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США, зазначають у ВПС США в Європі.

Під час попереднього засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн обговорили постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і броні, необхідної для ЗСУ.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, витрати на оборону, ЗСУ, Ллойд Остін, Німеччина, Рамштайн
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