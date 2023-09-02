Папа Франциск предлагает новую модель мира на Земле

Папа Римский Франциск призвал к Монгольскому миру на Земле.

Об этом он заявил в субботу, 2 августа, находясь с визитом в Монголии, сообщает UPI.

В ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом в государственном дворце, Франциск высоко оценил традиции страны, исходящие со времен Монгольской империи.

— То, что империя смогла удерживать такие далекие и разнообразные земли на протяжении веков, свидетельствует об удивительной способности ваших предков видеть выдающиеся качества народов, которые жили на этой огромной территории и ставить эти качества на службу общему развитию. Эту модель необходимо ценить и внедрять в наши дни, — сказал понтифик.

Напомним, в последнее время Папа Римский отметился рядом скандальных пророссийских заявлений.

Так, во время выступления перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа, Франциск назвал присутствующих “потомками великой России” и попросил их никогда не отказываться от этого наследия и “шагать вперед с этим”. В МИД Украины эти слова назвали империалистической пропагандой.

В начале августа понтифик призвал Европу найти смелые пути мира для прекращения войны в Украине.

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