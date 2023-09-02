Папа Франциск пропонує нову модель миру на Землі

Папа Римський Франциск закликав до Монгольського миру на Землі.

Про це він заявив у суботу, 2 серпня, перебуваючи з візитом в Монголії, повідомляє UPI.

Під час зустрічі з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом у державному палаці, Франциск високо оцінив традиції країни, що походять з часів Монгольської імперії.

– Те, що імперія змогла утримувати такі далекі та різноманітні землі упродовж століть, свідчить про дивовижну здатність ваших предків бачити видатні якості народів, які жили на цій величезній території та ставити ці якості на службу спільному розвитку. Цю модель слід цінувати та впроваджувати у наші дні, – сказав понтифік.

Нагадаємо, останнім часом Папа Римський відзначився низкою скандальних проросійських заяв.

Так, під час виступу перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді у Санкт-Петербурзі 25 серпня, Франциск назвав присутніх “нащадками великої Росії” і попросив їх ніколи не відмовлятися від цієї спадщини та “крокувати вперед з цим”. У МЗС України ці слова назвали імперіалістичною пропагандою.

На початку серпня понтифік закликав Європу знайти сміливі шляхи миру для припинення війни в Україні.

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