Кулеба высмеял диванных экспертов, критикующих “медленное” контрнаступление
Тезисы о якобы медленном контрнаступлении Сил обороны Украины продвигают некоторые иностранные издания и так называемые диванные эксперты, а не министры стран-партнеров, которые разбираются во всех тонкостях освобождения территорий.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона в ответ на вопрос, интересовались ли у него за дипломатическим столом, когда ВСУ освободят те или иные населенные пункты.
— Когда мы говорим с министрами, которые получают официальную информацию от военных, разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий относительно продвижения украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: а чего так медленно? — обратил внимание Кулеба.
По словам главы МИД, все министры наоборот сфокусированы на том, чтобы больше помочь. Однако в информационном пространстве не прекращаются тезисы о “медленном” контрнаступлении Сил обороны Украины.
Министр утверждает, что каждый украинский воин заслуживает уважения, а министры стран-партнеров понимают очевидные вещи, поэтому никто из них не продвигает подобных глупостей.
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная