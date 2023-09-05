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Кулеба высмеял диванных экспертов, критикующих “медленное” контрнаступление

Кулеба высмеял диванных экспертов, критикующих “медленное” контрнаступление
Фото: Факти ICTV

Тезисы о якобы медленном контрнаступлении Сил обороны Украины продвигают некоторые иностранные издания и так называемые диванные эксперты, а не министры стран-партнеров, которые разбираются во всех тонкостях освобождения территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального информационного телемарафона в ответ на вопрос, интересовались ли у него за дипломатическим столом, когда ВСУ освободят те или иные населенные пункты.

— Когда мы говорим с министрами, которые получают официальную информацию от военных, разведки, глубинную и комплексную информацию, то ни у кого нет претензий относительно продвижения украинского контрнаступления. Никто не спрашивает: а чего так медленно? — обратил внимание Кулеба.

По словам главы МИД, все министры наоборот сфокусированы на том, чтобы больше помочь. Однако в информационном пространстве не прекращаются тезисы о “медленном” контрнаступлении Сил обороны Украины.

Министр утверждает, что каждый украинский воин заслуживает уважения, а министры стран-партнеров понимают очевидные вещи, поэтому никто из них не продвигает подобных глупостей.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, ВСУ, контрнаступ, МЗС України
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