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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Кулеба висміяв диванних експертів, які критикують “повільний” контрнаступ

Кулеба висміяв диванних експертів, які критикують “повільний” контрнаступ
Фото: Факти ICTV

Тези про нібито повільний контрнаступ Сил оборони України просувають деякі іноземні видання і так звані диванні експерти, а не міністри країн-партнерів, які розуміються на всіх тонкощах звільнення територій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону у відповідь на запитання, чи цікавилися у нього за дипломатичним столом, коли ЗСУ звільнять ті чи інші населені пункти.

– Коли ми говоримо з міністрами, які отримують офіційну інформацію від військових, розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: а чого так повільно? – звернув увагу Кулеба.

За словами глави МЗС, всі міністри навпаки сфокусовані на тому, щоб більше допомогти. Проте в інформаційному просторі не припиняються тези про “повільний” контрнаступ Сил оборони України.

Міністр стверджує, що кожен український воїн заслуговує на повагу, а міністри країн-партнерів розуміють очевидні речі, тому ніхто з них не просуває подібних дурниць.

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Війна в Україні, Дмитро Кулеба, ЗСУ, контрнаступ, МЗС України
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