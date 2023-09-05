Кулеба висміяв диванних експертів, які критикують “повільний” контрнаступ
Тези про нібито повільний контрнаступ Сил оборони України просувають деякі іноземні видання і так звані диванні експерти, а не міністри країн-партнерів, які розуміються на всіх тонкощах звільнення територій.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного інформаційного телемарафону у відповідь на запитання, чи цікавилися у нього за дипломатичним столом, коли ЗСУ звільнять ті чи інші населені пункти.
– Коли ми говоримо з міністрами, які отримують офіційну інформацію від військових, розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: а чого так повільно? – звернув увагу Кулеба.
За словами глави МЗС, всі міністри навпаки сфокусовані на тому, щоб більше допомогти. Проте в інформаційному просторі не припиняються тези про “повільний” контрнаступ Сил оборони України.
Міністр стверджує, що кожен український воїн заслуговує на повагу, а міністри країн-партнерів розуміють очевидні речі, тому ніхто з них не просуває подібних дурниць.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна