В ЕС подписали первые контракты на совместную закупку 155-мм снарядов для Украины
Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь контрактов с европейской промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.
Об этом сообщила пресс-служба EDA.
Подписание последних пяти соглашений состоялось в штаб-квартире EDA в Брюсселе 5 сентября во время визита туда послов Комитета по политике и безопасности ЕС.
Благодаря этим контрактам страны-члены ЕС и Норвегия будут иметь возможность закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которая будет работать как закупочное агентство.
— Сейчас мы предлагаем государствам-членам жизнеспособные возможности размещать заказы для промышленности через EDA, чтобы поддержать Украину или пополнить собственные национальные запасы. Теперь государствам-членам предстоит в полной мере использовать эти возможности, — сказал исполнительный директор EDA Иржи Шедиви.
Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.
Отмечено, что вскоре будет заключено больше рамочных контрактов на другие гаубичные системы.
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