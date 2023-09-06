В ЕС подписали первые контракты на совместную закупку 155-мм снарядов для Украины

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь контрактов с европейской промышленностью на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба EDA.

Подписание последних пяти соглашений состоялось в штаб-квартире EDA в Брюсселе 5 сентября во время визита туда послов Комитета по политике и безопасности ЕС.

Благодаря этим контрактам страны-члены ЕС и Норвегия будут иметь возможность закупать 155-мм боеприпасы через EDA, которая будет работать как закупочное агентство.

— Сейчас мы предлагаем государствам-членам жизнеспособные возможности размещать заказы для промышленности через EDA, чтобы поддержать Украину или пополнить собственные национальные запасы. Теперь государствам-членам предстоит в полной мере использовать эти возможности, — сказал исполнительный директор EDA Иржи Шедиви.

Закупаемые боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, которые страны-члены ЕС передали Украине: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Отмечено, что вскоре будет заключено больше рамочных контрактов на другие гаубичные системы.

Совет ЕС утвердил предложение об увеличении производства боеприпасов и ракет при поддержке Союза.

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