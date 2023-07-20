Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине

В четверг, 20 июля, Совет ЕС утвердил предложение об увеличении производства боеприпасов и ракет при поддержке Союза.

Об этом сообщила пресс-служба совета в Twitter.

– Совет ЕС принял положение о поддержке производства боеприпасов, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, – говорится в сообщении.

Это должно увеличить и ускорить производство боеприпасов и ракет для более эффективной поддержки Украины и укрепления обороны ЕС.

Напомним, 7 июля Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали регламент производства боеприпасов. Он позволит срочно направить €500 млн для поддержки наращивания производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.

Таким образом будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.

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