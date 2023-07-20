Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Разработанный для войны в условиях равнинной местности: что известно о БпЛА Phoenix Ghost
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине

зброя, ремонт зброї, виготовлення зброї
Фото: Depositphotos

В четверг, 20 июля, Совет ЕС утвердил предложение об увеличении производства боеприпасов и ракет при поддержке Союза.

Об этом сообщила пресс-служба совета в Twitter.

– Совет ЕС принял положение о поддержке производства боеприпасов, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, – говорится в сообщении.

Это должно увеличить и ускорить производство боеприпасов и ракет для более эффективной поддержки Украины и укрепления обороны ЕС.

Напомним, 7 июля Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали регламент производства боеприпасов. Он позволит срочно направить €500 млн для поддержки наращивания производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.

Таким образом будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.

Читайте также
Танки, ПВО и боеприпасы. Немецкий Rheinmetall планирует наладить производство оружия в Украине
Танки AMX-10

Зброя для України, Совет Европы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это единственный выбор, который у нас есть. Геращенко ответил на твит Маска относительно кассетных боеприпасов для Украины
Антон Геращенко
Есть договоренность о дополнительных установках Patriot и ракетах для них от Германии — Зеленский
Зеленський Шольц
Эксперт объяснил отличие американских кассетных боеприпасов от российских
касетні боєприпаси
Идите к черту со своими советами. Мельник раскритиковал заявление депутата Бундестага относительно кассетных боеприпасов
Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
Компенсируют снарядный дефицит и восстановят паритет на поле боя. Подоляк о кассетных боеприпасах для Украины
Михайло Подоляк
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (19.07.2023)
Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (19.07.2023)
Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (19.07.2023)
Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (19.07.2023)
Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь