Совет ЕС поддержал увеличение производства оружия для помощи Украине
В четверг, 20 июля, Совет ЕС утвердил предложение об увеличении производства боеприпасов и ракет при поддержке Союза.
Об этом сообщила пресс-служба совета в Twitter.
– Совет ЕС принял положение о поддержке производства боеприпасов, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, – говорится в сообщении.
Это должно увеличить и ускорить производство боеприпасов и ракет для более эффективной поддержки Украины и укрепления обороны ЕС.
Напомним, 7 июля Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали регламент производства боеприпасов. Он позволит срочно направить €500 млн для поддержки наращивания производства боеприпасов класса земля-земля, артиллерийских снарядов и ракет.
Таким образом будет реализовано третье направление плана, согласованного Советом ЕС в марте 2023 года для обеспечения долгосрочного увеличения производства боеприпасов в интересах Украины и стран-членов ЕС.
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