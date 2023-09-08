Обнуление санкций и страхование судов РФ: Bild раскрыл детали письма Гутерреша Лаврову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме к главе МИД РФ Сергею Лаврову предложил возобновить зерновую сделку на выгодных для Москвы условиях, включая обнуление санкций.

Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на это письмо, которое оказалось в их распоряжении.

Отмечается, что Гутерреш отправил Лаврову это письмо 28 августа. Оно свидетельствует о том, “насколько далеко готова зайти ООН, чтобы восстановить зерновую сделку с разжигателем войны Путиным”.

Сейчас смотрят

В этом письме генсек ООН предлагает Лаврову “четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и РФ”, которые должны привести к восстановлению черноморской инициативы. Первое предложение — это возвращение госбанка РФ к SWIFT.

По данным Bild, Гутерреш якобы выдвинул Лаврову предложение отменить финансовые санкции, введенные ЕС против Российского аграрного банка в июне 2022 года. Тогда РАБ и ряд других госбанков РФ исключили из системы SWIFT.

Более того, Гетерреш якобы предлагает Лаврову использовать специально созданную дочернюю компанию российского банка, попавшего под санкции, под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.

Второе предложение от ООН — это страхование российских кораблей от украинских атак. В письме говорится, что совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd’s в течение 4-6 недель.

По данным Bild, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование каско и P&I. Страхование каско — это страхование от внешних повреждений судов, используемых для перевозки, а P&I — это комплексное страхование ответственности за ущерб, причиненный третьим лицам.

Издание обратилось с запросом в британскую страховую компанию Lloyd’s относительно совместного страхования российских грузов и судов, там ответили: Без комментариев.

Третье предложение — возвращение России замороженных активов.

В третьем пункте португалец Гутерриш предлагает помочь Лаврову вернуть режиму Путина активы, замороженные санкциями в ЕС.

— Организация Объединенных Наций может продолжать оказывать помощь в разблокировании замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европейском Союзе, — якобы написал Гутерреш в письме.

Глава ООН предложил Лаврову, чтобы тот подал список “конкретных счетов или активов” и что “российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за соответствующими исключениями”.

Гутерреш якобы пообещал Лаврову, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.

Четвертое предложение — кораблям РФ снова позволят заходить в Германию и другие страны.

Отмечается, что Гутерреш предлагает разрешить “эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС с помощью ускоренных портовых разрешений”.

ООН якобы готова рассмотреть “дальнейшие варианты облегчения доступа судов РФ к портам ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощение процедур выдачи соответствующих разрешений, в том числе до отплытия из российских портов”.

По данным Bild, с этой целью представители Гутерриша в ООН уже “провели обсуждения с Еврокомиссией и отдельными портовыми администрациями (Германии, Бельгии, Испании, Нидерландов)”.

В канцелярии генсека ООН на запрос журналистов по поводу скандального письма не ответили. По данным Bild, в РФ сейчас изучают предложения Гутерреша и пока не согласились на них, поскольку Кремль считает их “слишком хорошими, чтобы быть правдой”, и сомневается в “технической осуществимости” объявленных послаблений.

Источник : Bild

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.