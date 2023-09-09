Ердоган просить G20 послабити деякі санкції проти РФ, щоб відновити зернову угоду – Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн G20 задовольнити деякі вимоги Росії, щоб спробувати відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи і знизити світові ціни на продовольство.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, Ердоган намагається домогтися поступок для РФ на закритих зустрічах із лідерами країн G20 на саміті в Нью-Делі.

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Нагадаємо, що Москва вийшла із зернової угоди в липні, але потім Ердоган намагався переконати Путіна повернутися до угоди, але поки що без успіху.

За словами трьох турецьких чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив у лондонській компанії Lloyd’s of London і знову приєднати Москву до системи міжнародних платежів SWIFT.

Очікується, що після переговорів з Ердоганом деякі члени Групи двадцяти вимагатимуть “негайного і безперешкодного постачання зерна, продуктів харчування і добрив/сировини з Російської Федерації та України”.

Вони можуть заявити, що зернова угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці.

США та їхні союзники досі чинили опір закликам послабити санкції проти Росії.

Джерело : Bloomberg

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