ООН ведет переговоры со страховыми компаниями для возобновления перевозок зерна из Украины

Страховая корпорация Lloyd’s of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о предоставлении страховки для украинских зерновых грузов в случае достижения нового соглашения по черноморскому коридору.

Об этом сообщил в четверг агентству Reuters генеральный директор компании Джон Нил.

Сообщения о страховке появились на фоне попыток Турции, которая является членом НАТО, убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе – программе экспорта зерна из портов Украины, разработанной при посредничестве ООН и Анкары. В июле Москва вышла из указанной зерновой сделки, положив конец году защищенного экспорта из украинских портов в условиях войны.

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— Рады ли мы и можем ли мы продолжать предоставлять страховки в случае, если коридор снова заработает и будет восстановлен? Ответ на этот вопрос — да, — сказал Нил.

Он добавил, что корпорация Lloyd’s of London ведет активные переговоры с ООН о том, как это может произойти. По его словам, эти переговоры включают в себя возможность того, что страховое покрытие может быть структурировано иначе, чем раньше.

Важно отметить, что обеспечение страховой защиты имеет решающее значение для грузов, покидающих Украину.

— Если бы не вмешательство ООН и не ее разрешение, мы бы не стали санкционировать страхование, — сказал Нил.

По его словам, убытки рынка Lloyd’s от конфликта в Украине, за вычетом перестрахования, составили около $1,74 млрд.

Нил добавил, что рынок Lloyd’s также готов оказать поддержку лицам, работающим в украинском внутреннем страховом секторе.

Параллельно с этим страховая компания Beazley застраховала суда в зерновом коридоре, а также в отдельном гуманитарном канале, который Украина создала в последние недели, чтобы дать возможность судам, застрявшим в Украине, покинуть страну, сообщил Reuters в четверг генеральный директор компании Адриан Кокс.

— Мы работаем на этом рынке, чтобы обеспечить страхование, необходимое для начала движения этих судов, — добавил Кокс.

Ранее, после проведенных в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, стало известно, что Кремль не планирует возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвал в июле.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября еще два судна успешно вышли через временный зерновой коридор из Украины.

Фото: Мінінфраструктури

Источник : Reuters

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