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ООН ведет переговоры со страховыми компаниями для возобновления перевозок зерна из Украины

ООН ведет переговоры со страховыми компаниями для возобновления перевозок зерна из Украины

Страховая корпорация Lloyd’s of London ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций о предоставлении страховки для украинских зерновых грузов в случае достижения нового соглашения по черноморскому коридору.

Об этом сообщил в четверг агентству Reuters генеральный директор компании Джон Нил.

Сообщения о страховке появились на фоне попыток Турции, которая является членом НАТО, убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе – программе экспорта зерна из портов Украины, разработанной при посредничестве ООН и Анкары. В июле Москва вышла из указанной зерновой сделки, положив конец году защищенного экспорта из украинских портов в условиях войны.

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— Рады ли мы и можем ли мы продолжать предоставлять страховки в случае, если коридор снова заработает и будет восстановлен? Ответ на этот вопрос — да, — сказал Нил.

Он добавил, что корпорация Lloyd’s of London ведет активные переговоры с ООН о том, как это может произойти. По его словам, эти переговоры включают в себя возможность того, что страховое покрытие может быть структурировано иначе, чем раньше.

Важно отметить, что обеспечение страховой защиты имеет решающее значение для грузов, покидающих Украину.

— Если бы не вмешательство ООН и не ее разрешение, мы бы не стали санкционировать страхование, — сказал Нил.

По его словам, убытки рынка Lloyd’s от конфликта в Украине, за вычетом перестрахования, составили около $1,74 млрд.

Нил добавил, что рынок Lloyd’s также готов оказать поддержку лицам, работающим в украинском внутреннем страховом секторе.

Параллельно с этим страховая компания Beazley застраховала суда в зерновом коридоре, а также в отдельном гуманитарном канале, который Украина создала в последние недели, чтобы дать возможность судам, застрявшим в Украине, покинуть страну, сообщил Reuters в четверг генеральный директор компании Адриан Кокс.

— Мы работаем на этом рынке, чтобы обеспечить страхование, необходимое для начала движения этих судов, — добавил Кокс.

Ранее, после проведенных в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, стало известно, что Кремль не планирует возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвал в июле.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в начале сентября еще два судна успешно вышли через временный зерновой коридор из Украины.

Фото: Мінінфраструктури

Источник: Reuters
Война в Украине, Великобритания, Зерно, ООН, страхування, Черноморская зерновая инициатива
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