G20 нечем гордиться: МИД Украины раскритиковало итоговую декларацию саммита

В Министерстве иностранных дел выразили разочарование слабым текстом итоговой декларации саммита Группы двадцати (или G20) и предложили свой вариант в части, которая касается полномасштабной войны России против Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки.

— В то же время в части относительно агрессии России против Украины G20 нечем гордиться, — утверждает спикер МИД.

По его словам, участие украинской стороны позволило бы участникам саммита G20 лучше понять ситуацию. В то же время Николенко обратил внимание, что принцип ничего об Украине без нее остается ключевым.

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Спикер МИД показал фрагмент текста декларации с исправлением ряда формулировок:

война в Украине — на война против Украины;

украинский кризис — на российскую войну или агрессию против Украины;

все страны должны действовать в соответствии с Уставом ООН — на Россия должна действовать в соответствии с Уставом ООН.

По мнению представителя МИД, именно так могли бы выглядеть основные элементы текста итоговой декларации саммита G20, чтобы быть более приближенными к реальности.

Источник: Олег Николенко

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