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Участники саммита G20 призывают возобновить зерновое соглашение

Участники саммита G20 призывают возобновить зерновое соглашение
Фото: Depositphotos

Участники саммита стран Группы двадцати (или G20) призвали к восстановлению Черноморской зерновой инициативы, из которой вышла Российская Федерация.

Об этом говорится в совместной итоговой декларации саммита G20. В заявлении государства призывают к полной реализации зерновой сделки, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия из Украины.

Согласно декларации, участники саммита G20 требуют от Российской Федерации прекратить атаки по зерновой и продовольственной инфраструктуре Украины.

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Недавно во время саммита G20 согласовали совместную декларацию по войне России в Украине, найдя компромиссные формулировки. Лидеры согласились с декларацией после внесения изменений в текст по Украине, однако подробности еще не обнародованы.

Перед саммитом G20 в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление санкций против России в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой продовольственного шантажа Кремля.

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Источник: Times of India

G20, Война в Украине, Зерно, Саміт, Черноморская зерновая инициатива
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