Участники саммита G20 призывают возобновить зерновое соглашение
Участники саммита стран Группы двадцати (или G20) призвали к восстановлению Черноморской зерновой инициативы, из которой вышла Российская Федерация.
Об этом говорится в совместной итоговой декларации саммита G20. В заявлении государства призывают к полной реализации зерновой сделки, чтобы обеспечить беспрепятственные поставки продовольствия из Украины.
Согласно декларации, участники саммита G20 требуют от Российской Федерации прекратить атаки по зерновой и продовольственной инфраструктуре Украины.
Недавно во время саммита G20 согласовали совместную декларацию по войне России в Украине, найдя компромиссные формулировки. Лидеры согласились с декларацией после внесения изменений в текст по Украине, однако подробности еще не обнародованы.
Перед саммитом G20 в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ослабление санкций против России в обмен на восстановление зерновой сделки станет победой продовольственного шантажа Кремля.
Источник: Times of India
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