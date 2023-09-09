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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

G20 немає чим пишатися: МЗС України розкритикувало підсумкову декларацію саміту

МЗС України
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ висловили розчарування слабким текстом підсумкової декларації саміту Групи двадцяти (або G20) та запропонували свій варіант у частині, яка стосується повномасштабної війни Росії проти України.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання.

– Водночас у частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися, – стверджує речник МЗС.

За його словами, участь української сторони дозволила б учасникам саміту G20 якнайкраще зрозуміти ситуацію. Водночас Ніколенко звернув увагу, що принцип нічого про Україну без неї залишається ключовим.

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Речник МЗС показав фрагмент тексту декларації з виправленням низки формулювань:

  • війна в Україні – на війна проти України;
  • українська криза – на російська війна або агресія проти України;
  • всі країни мають діяти відповідно до Статуту ООН – на Росія має діяти відповідно до Статуту ООН.

G20 немає чим пишатися: МЗС України розкритикувало підсумкову декларацію саміту

На думку речника МЗС, саме так могли б виглядати основні елементи тексту підсумкової декларації саміту G20, щоб бути більш наближеними до реальності.

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Джерело: Олег Ніколенко

G20, Війна в Україні, МЗС України, Саміт
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