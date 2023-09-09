G20 немає чим пишатися: МЗС України розкритикувало підсумкову декларацію саміту
У Міністерстві закордонних справ висловили розчарування слабким текстом підсумкової декларації саміту Групи двадцяти (або G20) та запропонували свій варіант у частині, яка стосується повномасштабної війни Росії проти України.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання.
– Водночас у частині щодо агресії Росії проти України G20 немає чим пишатися, – стверджує речник МЗС.
За його словами, участь української сторони дозволила б учасникам саміту G20 якнайкраще зрозуміти ситуацію. Водночас Ніколенко звернув увагу, що принцип нічого про Україну без неї залишається ключовим.
Речник МЗС показав фрагмент тексту декларації з виправленням низки формулювань:
- війна в Україні – на війна проти України;
- українська криза – на російська війна або агресія проти України;
- всі країни мають діяти відповідно до Статуту ООН – на Росія має діяти відповідно до Статуту ООН.
На думку речника МЗС, саме так могли б виглядати основні елементи тексту підсумкової декларації саміту G20, щоб бути більш наближеними до реальності.
Джерело: Олег Ніколенко
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