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Декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России — Макрон

Декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России — Макрон
Фото: Офис президента

Совместная декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России, которая после саммита осталась изолированной.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

Он отметил, что темой саммита G20 было решение международных экономических вопросов, и он не обязательно является тем местом, где можно ожидать “дипломатического прогресса” относительно вторжения России в Украину.

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— Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия, — сказал Макрон.

Напомним, 9 сентября в МИД Украины выразили разочарование слабым текстом итоговой декларации саммита Группы двадцати (G20).

Представитель ведомства Олег Никоненко предложил свой вариант в части, которая касается полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам саммита G20 лучше понять ситуацию.

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G20, Война в Украине, Еммануель Макрон, Російська агресія
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