Декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России — Макрон
Совместная декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России, которая после саммита осталась изолированной.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.
Он отметил, что темой саммита G20 было решение международных экономических вопросов, и он не обязательно является тем местом, где можно ожидать “дипломатического прогресса” относительно вторжения России в Украину.
— Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия, — сказал Макрон.
Напомним, 9 сентября в МИД Украины выразили разочарование слабым текстом итоговой декларации саммита Группы двадцати (G20).
Представитель ведомства Олег Никоненко предложил свой вариант в части, которая касается полномасштабной войны России против Украины. Он отметил, что участие украинской стороны позволило бы участникам саммита G20 лучше понять ситуацию.
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