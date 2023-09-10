Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон

Спільна декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії, яка після саміту залишилася ізольованою.

Про це на пресконференції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що темою саміту G20 було вирішення міжнародних економічних питань, і він не обов’язково є тим місцем, де можна очікувати на “дипломатичний прогрес” щодо вторгнення Росії в Україну.

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– Декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки, – сказав Макрон.

Нагадаємо, 9 вересня у МЗС України висловили розчарування слабким текстом підсумкової декларації саміту Групи двадцяти (G20).

Речник відомства Олег Ніконенко запропонував свій варіант у частині, яка стосується повномасштабної війни Росії проти України. Він наголосив, що участь української сторони дозволила б учасникам саміту G20 якнайкраще зрозуміти ситуацію.

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