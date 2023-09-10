Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон

Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Фото: Офіс президента

Спільна декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії, яка після саміту залишилася ізольованою.

Про це на пресконференції заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що темою саміту G20 було вирішення міжнародних економічних питань, і він не обов’язково є тим місцем, де можна очікувати на “дипломатичний прогрес” щодо вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

– Декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки, – сказав Макрон.

Нагадаємо, 9 вересня у МЗС України висловили розчарування слабким текстом підсумкової декларації саміту Групи двадцяти (G20).

Речник відомства Олег Ніконенко запропонував свій варіант у частині, яка стосується повномасштабної війни Росії проти України. Він наголосив, що участь української сторони дозволила б учасникам саміту G20 якнайкраще зрозуміти ситуацію.

Читайте також
Не дуже вдалий, але очікуваний крок. Експерт пояснив, що означає для України спільна декларація G20
Саміт G20 в Індії

G20, Війна в Україні, Еммануель Макрон, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кримський міст отримав суттєві пошкодження й вже не буде функціонувати повноцінно – Гуменюк
Наталія Гуменюк
У Мелітополі й навколишніх населених пунктах прогримів потужний вибух – Федоров
Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Російська армія атакувала Херсон: постраждала жінка
Вибух
Зазнають негативного впливу: Фукуяма пояснив, які країни стануть жертвами РФ після України
російські російський військовий
Засідання G20 було успішним – Шольц
Шольц на саміті G-20

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії – Макрон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь