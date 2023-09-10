Не очень удачный, но ожидаемый шаг. Эксперт объяснил, что означает для Украины совместная декларация G20

Даже несмотря на отсутствие конкретных формулировок относительно российской агрессии, итоговая декларация саммита G20 отнюдь не является поражением Украины или нашей дипломатии.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

— К этой резолюции надо спокойно относиться, потому что она не имеет никакой юридической силы, скажем так, поскольку не содержит каких-то конкретных призывов или действий относительно завершения российско-украинской войны. Кроме призывов к Украине и России вернуться в зерновое соглашение, там, по большому счету, какие-то практические моменты отсутствуют, — говорит политолог.

Он отметил, что эта декларация хуже предыдущей в том смысле, что в прошлом году говорилось об агрессии России, сейчас же говорится о войне в Украине.

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В то же время политолог отмечает, что это ожидаемая позиция, поскольку Индия с самого начала хотела принять хотя бы какой-то документ, который бы пользовался поддержкой всех стран, присутствовавших на этом саммите.

— Условно говоря, у них был выбор — документ такой, какой мы видим, или вообще его отсутствие. Они выбрали документ. Также там указано, что у стран разные взгляды относительно войны, и это важное на самом деле уточнение, которое показывает, что единства между странами нет, — указывает Рейтерович.

Эксперт отметил, что партнеры и союзники Украины, присутствовавшие на этом саммите, не смогли убедить некоторые страны в необходимости формулировки именно российско-украинская война и российская агрессия.

В то же время на саммите были сделаны конкретные шаги, которые продемонстрировали, что некоторые страны, занимавшие отстраненную позицию в отношении войны, постепенно дрейфуют в сторону именно западного мира в вопросах экономики и решения глобальных проблем.

По мнению Рейтеровича, это первый шаг, который так или иначе заставит их рано или поздно изменить именно политическую позицию по российско-украинской войне.

— Создание экономического коридора из Индии в Европу фактически уже произошло без Китая и Российской Федерации. Понятно, что реализация этой инициативы будет способствовать усилению взаимоотношений между Европой и Индией. Понятно, что тему войны, которую ведет Россия, обходить не получится, потому что экономика здесь напрямую связана с тем, что делает Российская Федерация, — пояснил эксперт.

По его словам, в первую очередь Индия хотела продемонстрировать экономическую успешность этого саммита, ее меньше интересуют какие-то политические или геополитические вопросы.

Сейчас нужно сделать выводы и усилить сотрудничество со странами, которые занимают отстраненную позицию относительно российско-украинской войны.

— Мы должны работать над тем, чтобы эти страны меняли свое отношение к Украине, к российско-украинской войне. И вот в данном случае эта декларация — это просто один из шагов на этом пути. Он не очень удачный, учитывая формулировки, но это не значит, что мы не должны с этими странами продолжать общаться и убеждать их, — подчеркнул политолог.

Рейтерович также обратил внимание, что впереди Генассамблея ООН, поэтому нам стоит сосредоточиться на том, чтобы количество стран, которые будут поддерживать резолюцию в пользу Украины, увеличивалось.

Ранее в Министерстве иностранных дел предложили свой вариант в части итоговой декларации саммита Группы двадцати, которая касается полномасштабной войны России против Украины.

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