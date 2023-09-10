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Не очень удачный, но ожидаемый шаг. Эксперт объяснил, что означает для Украины совместная декларация G20

Саміт G20 в Індії
Фото: Getty Images

Даже несмотря на отсутствие конкретных формулировок относительно российской агрессии, итоговая декларация саммита G20 отнюдь не является поражением Украины или нашей дипломатии.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

— К этой резолюции надо спокойно относиться, потому что она не имеет никакой юридической силы, скажем так, поскольку не содержит каких-то конкретных призывов или действий относительно завершения российско-украинской войны. Кроме призывов к Украине и России вернуться в зерновое соглашение, там, по большому счету, какие-то практические моменты отсутствуют, — говорит политолог.

Он отметил, что эта декларация хуже предыдущей в том смысле, что в прошлом году говорилось об агрессии России, сейчас же говорится о войне в Украине.

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В то же время политолог отмечает, что это ожидаемая позиция, поскольку Индия с самого начала хотела принять хотя бы какой-то документ, который бы пользовался поддержкой всех стран, присутствовавших на этом саммите.

— Условно говоря, у них был выбор — документ такой, какой мы видим, или вообще его отсутствие. Они выбрали документ. Также там указано, что у стран разные взгляды относительно войны, и это важное на самом деле уточнение, которое показывает, что единства между странами нет, — указывает Рейтерович.

Эксперт отметил, что партнеры и союзники Украины, присутствовавшие на этом саммите, не смогли убедить некоторые страны в необходимости формулировки именно российско-украинская война и российская агрессия.

В то же время на саммите были сделаны конкретные шаги, которые продемонстрировали, что некоторые страны, занимавшие отстраненную позицию в отношении войны, постепенно дрейфуют в сторону именно западного мира в вопросах экономики и решения глобальных проблем.

По мнению Рейтеровича, это первый шаг, который так или иначе заставит их рано или поздно изменить именно политическую позицию по российско-украинской войне.

— Создание экономического коридора из Индии в Европу фактически уже произошло без Китая и Российской Федерации. Понятно, что реализация этой инициативы будет способствовать усилению взаимоотношений между Европой и Индией. Понятно, что тему войны, которую ведет Россия, обходить не получится, потому что экономика здесь напрямую связана с тем, что делает Российская Федерация, — пояснил эксперт.

По его словам, в первую очередь Индия хотела продемонстрировать экономическую успешность этого саммита, ее меньше интересуют какие-то политические или геополитические вопросы.

Сейчас нужно сделать выводы и усилить сотрудничество со странами, которые занимают отстраненную позицию относительно российско-украинской войны.

— Мы должны работать над тем, чтобы эти страны меняли свое отношение к Украине, к российско-украинской войне. И вот в данном случае эта декларация — это просто один из шагов на этом пути. Он не очень удачный, учитывая формулировки, но это не значит, что мы не должны с этими странами продолжать общаться и убеждать их, — подчеркнул политолог.

Рейтерович также обратил внимание, что впереди Генассамблея ООН, поэтому нам стоит сосредоточиться на том, чтобы количество стран, которые будут поддерживать резолюцию в пользу Украины, увеличивалось.

Ранее в Министерстве иностранных дел предложили свой вариант в части итоговой декларации саммита Группы двадцати, которая касается полномасштабной войны России против Украины.

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G20, Война в Украине, Украина
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