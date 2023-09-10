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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Заседание G20 было успешным — Шольц

Шольц на саміті G-20

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что он остался доволен итоговой декларацией саммита лидеров G20 в Нью-Дели, в которой относительно войны РФ против Украины содержатся слабые формулировки.

Об этом он сказал во время пресс-конференции сообщает издание Deutsche Welle.

Шольц высоко оценил тот факт, что в декларации отмечается “территориальная целостность” всех стран — даже несмотря на то, что в документе нет прямого осуждения РФ за вторжение в Украину.

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По словам главы немецкого правительства, успехом является то, что в конце концов Россия отказалась от своего сопротивления такому решению, просто потому, что все остальные двигались в этом направлении.

– До сих пор мы имели очень успешное заседание G20. Успешное, ведь многое из того, что многие считали невозможным, удалось достичь, – подчеркнул канцлер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместная декларация лидеров G20 не стала “дипломатической победой” России, которая после саммита осталась изолированной.

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Саміт G20 в Індії

Фото: Олаф Шольц/Twitter

Источник: Deutsche Welle
G20, Война в Украине, Декларация, Олаф Шольц, Російська агресія
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