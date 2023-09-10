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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Засідання G20 було успішним – Шольц

Шольц на саміті G-20

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції заявив, що він залишився задоволеним підсумковою декларацією саміту лідерів G20 у Нью-Делі, в якій щодо війни РФ проти України містяться слабкі формулювання.

Про це він сказав під час пресконференції повідомляє видання Deutsche Welle.

Шольц високо оцінив той факт, що в декларації наголошується на “територіальній цілісності” всіх країн – навіть попри те, що в документі немає прямого засудження РФ за вторгнення в Україну.

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За словами голови німецького уряду, успіхом є те, що врешті-решт Росія відмовилася від свого спротиву такому рішенню, просто тому, що всі інші рухалися в цьому напрямку.

– Досі ми мали дуже успішне засідання G20. Успішне, адже багато чого з того, що багато хто вважав неможливим, вдалося досягти, – наголосив канцлер.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спільна декларація лідерів G20 не стала “дипломатичною перемогою” Росії, яка після саміту залишилася ізольованою.

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Фото: Олаф Шольц/Twitter

Джерело: Deutsche Welle
G20, Війна в Україні, Декларація, Олаф Шольц, Російська агресія
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