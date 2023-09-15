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Использование Маском Starlink выявили проблемы в нацбезопасности — комитет Сената

Использование Маском Starlink выявили проблемы в нацбезопасности — комитет Сената
Фото: Getty Images

Комитет Сената США по вооруженным силам изучает вопросы нацбезопасности, возникшие из-за блокирования гендиректором SpaceX Илоном Маском работы спутниковой сети Starlink во время украинской атаки на корабли Черноморского флота РФ у побережья Крыма.

Об этом заявил его председатель Джек Рид, подчеркнув, что этот случай вскрыл “серьезные вопросы ответственности за национальную безопасность, и комитет занимается этим вопросом”, исследуя со всех сторон, пишет Bloomberg.

По словам сенатора, они также рассмотрят более широкий рынок спутниковых услуг, государственные контракты и “огромную роль, которую играет здесь Маск и его компания”.

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— Ни за Илоном Маском, ни за любым частным лицом не может быть последнего слова, когда речь идет о национальной безопасности США, — подчеркнул Рид.

Сенаторы-демократы, которые являются членами комитета по вопросам вооруженных сил, сегодня в письме к главе Пентагона Ллойду Остину требовали ответа на вопрос, почему именно Маск, а не чиновник США, решает, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

— SpaceX — главный подрядчик и критически важный отраслевой партнер Минобороны и получатель миллиардных средств налогоплательщиков. Мы глубоко обеспокоены способностью и готовностью SpaceX прервать свои услуги по прихоти господина Маска и с целью сковать самооборону суверенной страны, фактически защищая российские интересы, — говорится в письме.

Кроме того, они попросили предоставить до 31 октября подробный отчет об инцидентах, когда SpaceX или другие компании препятствовали предоставлению услуг в Украине, и какие обязательства Пентагон возлагает на таких подрядчиков.

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После публикации 7 сентября CNN отрывка книги об Илоне Маске, где говорилось о срыве атаки ВСУ на российский флот из-за отключения Starlink недалеко от Крыма, миллиардер в свое оправдание заявил, что в этом районе спутниковая сеть и так не работала, а он просто отказался ее включить.

Источник: Bloomberg
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Война в Украине, Російська агресія, Сенат США, США, Чорноморський флот РФ
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