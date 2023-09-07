Маск тайно приказал отключить Starlink возле Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский флот — CNN

Американский миллиардер Илон Маск в прошлом году тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink неподалеку от Крыма, чтобы сорвать атаку ВСУ на российский военно-морской флот.

Об этом пишет CNN со ссылкой на опубликованный отрывок из биографической книги Илон Маск Уолтера Айзексона.

В книге Айзексон пишет, что когда “украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и, не причинив вреда, оказались на берегу”.

Решение Маска, после которого украинские чиновники просили снова включить Starlink, было вызвано “острым страхом, что Россия ответит на украинскую атаку на Крым ядерным оружием”.

Опасения Маска относительно “мини-Перл-Харбора”, как он выразился, в Крыму не оправдались.

Недавно издание Washington Post обнародовало материал, в котором говорилось об анализе Европейской комиссии относительно соцсети Х (бывший Twitter) под руководством Илона Маска.

По данным Еврокомиссии, после изменений, введенных Маском, соцсеть X стала важной площадкой для распространения российской пропаганды об Украине.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших соцсетей, в частности Meta, противодействовать пропаганде Кремля, российская дезинформация против Украины процветает.

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