РФ продает в Турцию уголь с оккупированных территорий Украины – СМИ
В Турцию было экспортировано угля на сумму не менее $14,3 млн в течение 2023 года. Речь идет о топливе, добытом на территориях Украины, которые временно оккупировала Российская Федерация.
Об этом сообщают иностранные издания со ссылкой на полученную от российской таможни информацию.
По последним данным, с февраля до июля 2023 года в Турцию прибыло около 160,4 тыс. тонн угля из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
Три производителя, указанные в российских таможенных ведомостях, подтвердили изданию Reuters, что они отправляли уголь из двух временно оккупированных регионов Украины в Турцию в течение этого периода.
Иностранные журналисты обращают внимание, что Турция не ограничивала торговлю с Российской Федерацией или контролируемыми РФ районами Украины, в отличие от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.
Источник: Reddit
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