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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ продає до Туреччини вугілля з окупованих територій України – ЗМІ

РФ продає до Туреччини вугілля з окупованих територій України – ЗМІ
Фото: Pexels

До Туреччини було експортовано вугілля на суму щонайменше $14,3 млн протягом 2023 року. Йдеться про паливо, видобуте на територіях України, які тимчасово окупувала Російська Федерація.

Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на отриману від російської митниці інформацію. За останніми даними, з лютого до липня 2023 року до Туреччини прибуло близько 160,4 тис. тонн вугілля з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Три виробники, зазначені в російських митних відомостях, підтвердили виданню Reuters, що вони відправляли вугілля з двох тимчасово окупованих регіонів України до Туреччини протягом цього періоду.

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Іноземні журналісти відзначають, що Туреччина не обмежувала торгівлю з Російською Федерацією чи контрольованими РФ районами України, на відміну від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.

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Джерело: Reddit

Європейський Союз, Війна в Україні, вугілля, Вугільна галузь, Вугільна промисловість, Донецька область, Луганська область, Росія, Росія-Туреччина, США-Україна, Туреччина
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Нас розстріляли прямо в машині: недитячі історії дітей, що тікали від війни

Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.

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