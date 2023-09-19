РФ продає до Туреччини вугілля з окупованих територій України – ЗМІ
До Туреччини було експортовано вугілля на суму щонайменше $14,3 млн протягом 2023 року. Йдеться про паливо, видобуте на територіях України, які тимчасово окупувала Російська Федерація.
Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на отриману від російської митниці інформацію. За останніми даними, з лютого до липня 2023 року до Туреччини прибуло близько 160,4 тис. тонн вугілля з окупованих частин Донецької і Луганської областей.
Три виробники, зазначені в російських митних відомостях, підтвердили виданню Reuters, що вони відправляли вугілля з двох тимчасово окупованих регіонів України до Туреччини протягом цього періоду.
Іноземні журналісти відзначають, що Туреччина не обмежувала торгівлю з Російською Федерацією чи контрольованими РФ районами України, на відміну від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу.
Джерело: Reddit
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