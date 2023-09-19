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Украина вскоре получит танки Abrams — Остин

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams в ближайшее время будут в Украине.

Об этом он сообщил на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

— Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты передали ранее, вскоре поступят в Украину, — сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзники будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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— Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед. Храбрые украинские войска прорывают прочно укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа, — добавил Остин.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что более 10 танков Abrams в ближайшее время прибудут в Украину.

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Война в Украине, Ллойд Остин, Рамштайн, США, Украина
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