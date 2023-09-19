Украина вскоре получит танки Abrams — Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские танки Abrams в ближайшее время будут в Украине.
Об этом он сообщил на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.
— Я рад сообщить, что танки M1 Abrams, которые Соединенные Штаты передали ранее, вскоре поступят в Украину, — сказал он.
Глава Пентагона подчеркнул, что союзники будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
— Контрнаступление Украины продолжает уверенно продвигаться вперед. Храбрые украинские войска прорывают прочно укрепленные рубежи российской армии. Прогресс Украины является свидетельством боевого духа ее народа, — добавил Остин.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что более 10 танков Abrams в ближайшее время прибудут в Украину.
Загрузка
От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская