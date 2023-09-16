Более 10 танков Abrams в ближайшее время прибудут в Украину — Данилов
Более 10 танков Abrams, которые обещали передать Соединенные Штаты Америки, в ближайшее время прибудут в Украину.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, проходят обучение.
— Относительно поставок Abrams — самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну, — сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, танков Abrams будет больше, чем сообщалось ранее.
— Их будет более десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием, — сказал Данилов.
Недавно стало известно, что обучение почти 200 украинских военных на танках Abrams продлили еще на несколько недель.
Учения проходят на американской базе в Германии. Всего Вашингтон планирует предоставить Киеву 31 танк Abrams.
Источник: Украинское радио
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