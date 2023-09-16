Более 10 танков Abrams в ближайшее время прибудут в Украину — Данилов

Более 10 танков Abrams, которые обещали передать Соединенные Штаты Америки, в ближайшее время прибудут в Украину.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, проходят обучение.

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— Относительно поставок Abrams — самых тяжелых танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну, — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, танков Abrams будет больше, чем сообщалось ранее.

— Их будет более десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием, — сказал Данилов.

Недавно стало известно, что обучение почти 200 украинских военных на танках Abrams продлили еще на несколько недель.

Учения проходят на американской базе в Германии. Всего Вашингтон планирует предоставить Киеву 31 танк Abrams.

Источник: Украинское радио

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