Польша может сократить помощь беженцам из Украины в 2024-ом

В следующем году Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, заявил в интервью телеканалу Polsat спикер правительства Петр Мюллер.

По его словам, поддержка украинцев, включающая отказ от требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и выплатам, не будет продолжена в 2024 году.

– Эти правила просто утратят силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени они не будут продлены, – подчеркнул Мюллер.

Накануне Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев еще на год, то есть с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025-го.

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ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, ее автоматически продлили на один год.

Источник : Bloomberg

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