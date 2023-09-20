Польша может сократить помощь беженцам из Украины в 2024-ом
В следующем году Польша, вероятно, сократит финансовую поддержку миллионов украинских беженцев, заявил в интервью телеканалу Polsat спикер правительства Петр Мюллер.
По его словам, поддержка украинцев, включающая отказ от требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, свободный доступ к школам, медицинской помощи и выплатам, не будет продолжена в 2024 году.
– Эти правила просто утратят силу в следующем году. Я думаю, что в значительной степени они не будут продлены, – подчеркнул Мюллер.
Накануне Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для украинцев еще на год, то есть с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025-го.
ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, ее автоматически продлили на один год.
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