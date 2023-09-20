Польща може скоротити допомогу біженцям із України у 2024-му

Наступного року Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку мільйонів українських біженців, заявив в інтерв’ю телеканалу Polsat речник уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, підтримка українців, яка охоплює відмову від вимог щодо проживання і надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та виплат, не буде продовжена у 2024 році.

– Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що значною мірою вони не будуть продовжені, – наголосив Мюллер.

Напередодні Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, тобто з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025-го.

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ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, її автоматично було продовжено на один рік.

Джерело : Bloomberg

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