Польща може скоротити допомогу біженцям із України у 2024-му
Наступного року Польща, ймовірно, скоротить фінансову підтримку мільйонів українських біженців, заявив в інтерв’ю телеканалу Polsat речник уряду Пьотр Мюллер.
За його словами, підтримка українців, яка охоплює відмову від вимог щодо проживання і надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, медичної допомоги та виплат, не буде продовжена у 2024 році.
– Ці правила просто втратять чинність наступного року. Я думаю, що значною мірою вони не будуть продовжені, – наголосив Мюллер.
Напередодні Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, тобто з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025-го.
ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, її автоматично було продовжено на один рік.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко