Россияне жалуются, что дроны до поздней ночи атаковали области РФ
Российские области чуть ли не до полуночи якобы атаковали беспилотники.
О таких фактах в Минобороны России отчитывались вплоть до 20 сентября.
Последняя из атак якобы произошла около 23:45 19 сентября.
Тогда, как убеждают в российском оборонном ведомстве, якобы был уничтожен БпЛА над Белгородской областью.
Согласно сообщениям Минобороны России, дроны накануне летали над тремя российскими областями – Белгородской, Орловской и Брянской.
Белгородская область, утверждают россияне, 19 сентября четыре раза “отбивала атаки” – около 13:00, 16:00, 21:00 и 23:45.
В Орловской области ПВО якобы работала дважды вечером – около 21:00 и 22:30.
А из Брянской области якобы и началась атака утром 19 сентября.
В общей сложности за сутки противовоздушная оборона, убеждают в Минобороны России, уничтожила семь беспилотников.
Источник: Минобороны России
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