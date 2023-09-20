Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Російські області ледь не до опівночі нібито атакували безпілотники.
Про такі факти в Міноборони Росії звітувати аж до 20 вересня.
Остання з атак буцімто сталась близько 23:45 19 вересня.
Тоді, як переконують у російському оборонному відомстві, нібито було знищено БпЛА над Бєлгородською областю.
Згідно з повідомленнями Міноборони Росії, дрони напередодні літали аж над трьома російськими областями – Бєлгородською, Орловською та Брянською.
Бєлгородська область, стверджують росіяни, 19 вересня чотири рази “відбивала атаки” – близько 13:00, 16:00, 21:00 та 23:45.
В Орловській області ППО нібито працювала двічі ввечері – близько 21:00 та 22:30.
А з Брянської області буцімто й почалась атака вранці 19 вересня.
Загалом протягом доби протиповітряна оборона, переконують у Міноборони Росії, знищила сім безпілотників.
Джерело: Міноборони Росії
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко