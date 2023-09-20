Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ

дрон
Фото: Unsplash

Російські області ледь не до опівночі нібито атакували безпілотники.

Про такі факти в Міноборони Росії звітувати аж до 20 вересня.

Остання з атак буцімто сталась близько 23:45 19 вересня.

Зараз дивляться

Тоді, як переконують у російському оборонному відомстві, нібито було знищено БпЛА над Бєлгородською областю.

Згідно з повідомленнями Міноборони Росії, дрони напередодні літали аж над трьома російськими областями – Бєлгородською, Орловською та Брянською.

Бєлгородська область, стверджують росіяни, 19 вересня чотири рази “відбивала атаки” – близько 13:00, 16:00, 21:00 та 23:45.

В Орловській області ППО нібито працювала двічі ввечері – близько 21:00 та 22:30.

А з Брянської області буцімто й почалась атака вранці 19 вересня.

Загалом протягом доби протиповітряна оборона, переконують у Міноборони Росії, знищила сім безпілотників.

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, дрон, Дрони, Росія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Сочі – масштабна пожежа: горить резервуар із дизельним пальним
Пожежа в Сочі 20 вересня 2023
Спецслужби України, ймовірно, стоять за ударами по силам Вагнера в Судані – CNN
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Три Іскандери та Х-35: Росія обстріляла село Петропавлівка на Донеччині
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
США наклали санкції на міжнародні компанії, які допомагали Ірану з виробництвом дронів
Мінфін США
Атака дронами по Львову: поліція показала перші кадри після обстрілу
влучання у Львові

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
Кліщіївки вже немає, а Часів Яр методично знищують: репортаж з передової
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Постійні тортури та погрози: історія британця, що пережив російський полон
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
Росіяни скаржаться, що дрони до пізньої ночі атакували області РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь