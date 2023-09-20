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Татьяна Забожко, редактор ленты

В России упал истребитель Су-34

В России упал истребитель Су-34
Фото: Depositphotos

20 сентября в Воронежской области РФ упал истребитель Су-34.

Воронезька область РФ

РосСМИ со ссылкой на Минобороны России отмечают, что находившиеся на борту двое членов экипажа успели катапультироваться.

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Угрозы их здоровью якобы нет.

авіація РФ, Война в Украине, літаки РФ, Російська агресія, РФ
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