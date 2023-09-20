Татьяна Забожко, редактор ленты
В России упал истребитель Су-34
20 сентября в Воронежской области РФ упал истребитель Су-34.
РосСМИ со ссылкой на Минобороны России отмечают, что находившиеся на борту двое членов экипажа успели катапультироваться.
Сейчас смотрят
Угрозы их здоровью якобы нет.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко