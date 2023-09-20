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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Росії впав винищувач Су-34

У Росії впав винищувач Су-34
Фото: Depositphotos

20 вересня у Воронезькій області РФ впав винищувач Су-34.

Літак виявили в полі біля селища Колодязний.

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Воронезька область РФ

РосЗМІ із посиланням на Міноборони Росії зазначають, що двоє членів екіпажу, які були на борту, встигли катапультуватися.

Загрози їхньому здоров’ю нібито немає.

У російському оборонному відомстві зазначають, що політ здійснювався без боєкомплекту.

Перед авіакатастрофою місцеві жителі вибуху буцімто не чули.

Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.

авіація РФ, Війна в Україні, літаки РФ, Російська агресія, РФ
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