У Росії впав винищувач Су-34
20 вересня у Воронезькій області РФ впав винищувач Су-34.
Літак виявили в полі біля селища Колодязний.
РосЗМІ із посиланням на Міноборони Росії зазначають, що двоє членів екіпажу, які були на борту, встигли катапультуватися.
Загрози їхньому здоров’ю нібито немає.
У російському оборонному відомстві зазначають, що політ здійснювався без боєкомплекту.
Перед авіакатастрофою місцеві жителі вибуху буцімто не чули.
Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.
Завантаження
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко