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Словакия и Украина договорились о системе торговли зерном

зерно
Фото: Unsplash

Словакия и Украина договорились создать систему торговли, которая позволит отменить запрет на импорт зерна.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Словакии Йозеф Биреш. Он провел конструктивную онлайн-встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

— Договорились о развитии системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий, — сообщили в словацком Министерстве.

В сообщении нет никаких подробностей о том, как будет работать система лицензирования.

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Однако отмечается, что пока эта система не будет запущена и не будет проверено ее полноценное функционирование, то до конца 2023 года продолжает действовать запрет на импорт четырех товаров из Украины, который был утвержден правительством Словакии от 16 сентября.

Запрет на импорт украинского зерна сначала был введен в начале этого года несколькими странами Европейского Союза, чтобы защитить местных фермеров, которые не получают прибыли из-за низких цен на товары из Украины.

На прошлой неделе Европейский Союз объявил о планах приостановить запрет, но Словакия, а также Польша и Венгрия заявили, что намерены игнорировать изменения и сохранить ограничения.

Украина собиралась подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета импорта, сообщила министр экономики Юлия Свириденко. Но Министерство сельского хозяйства Словакии уже заявило, что Украина приостанавливает судебные иски против Словакии.

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Источник: CNN
Импорт, Война в Украине, Зерно, Сільське господарство, Словакия
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