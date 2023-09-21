Словаччина та Україна домовилися про систему торгівлі зерном

Словаччина та Україна домовилися створити систему торгівлі, яка дозволить скасувати заборону на імпорт зерна.

Про це повідомив міністр сільського господарства і розвитку сільської місцевості Словаччини Йозеф Біреш. Він провів конструктивну онлайн-зустріч з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

– Домовилися про розвиток системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій, – повідомили в словацькому Міністерстві.

У повідомленні немає жодних подробиць про те, як працюватиме система ліцензування.

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Проте зазначається, що допоки ця система не буде запущена та не буде перевірено її повноцінне функціонування, то до кінця 2023 року продовжує діяти заборона на імпорт чотирьох товарів з України, яка була затверджена урядом Словаччини від 16 вересня.

Заборона на імпорт українського зерна спочатку була запроваджена на початку цього року кількома країнами Європейського Союзу, щоб захистити місцевих фермерів, які не отримують прибутку через низькі ціни на товари з України.

Минулого тижня Європейський Союз оголосив про плани призупинити заборону, але Словаччина, а також Польща та Угорщина заявили, що мають намір ігнорувати зміни та зберегти обмеження.

Україна збиралася подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону імпорту, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. Але Міністерство сільського господарства Словаччини вже заявило, що Україна призупиняє судові позови проти Словаччини.

Джерело : CNN

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