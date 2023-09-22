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Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger
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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger

Месники для України: характеристики американських ЗРК Avenger

Протягом 2023 року Сполучені Штати Америки неодноразово надавали ЗСУ зенітно-ракетні комплекси Avenger (Месник), які мають на меті захистити український повітряний простір.

У Повітряних силах ЗСУ раніше заявляли, що ЗРК Avenger здатні підсилити роботу норвезьких ЗРК NASAMS та німецьких IRIS-T.

Зазначені системи ЗРК стоять на бойовому чергуванні з травня 2023 року.

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Втім адміністрація президента США продовжує надавати їх Україні. Так, наприклад, додаткова партія зенітно-ракетних комплексів Avenger була включена у пакет оборонної допомоги США від 21 вересня.

Що це за комплекс Avenger та на що він здатний, розповідають Факти ICTV.

Avenger AN/TWQ-1 – це самохідний зенітно-ракетний комплекс із кулеметом, який забезпечує протиповітряну оборону малої дальності (від 0,5 до 5,5 км). Комплекс ефективний проти крилатих ракет, безпілотників, літаків та гелікоптерів на малих висотах (від 0,5 до 4 км).

Система протиповітряної оборони Avenger розроблена компаніями Boeing (ЗРК) і General Electric (шасі) у 1980-х роках, а на озброєнні з 1989 року. Крім США ЗРК мають на озброєнні Бахрейн, Єгипет, Ірак, Саудівська Аравія, Тайвань, Чилі.

Конфігурація ЗРК Avenger

Avenger здатний уражати повітряні цілі, які йдуть назустріч та навздогін.

ЗРК Avenger (Месник) є високомобільним комплексом, встановлений на базі рухомого шасі двох типів: M998 HMMWV (Humvee) і M1097 Heavy HMMWV (з посиленою бронею). Сам позашляховик, на якому встановлено ЗРК, має три конфігурації: базову, Slew-to-Cue (має радари для виявлення цілей, PTZ-камери, поворот за сигналом) і Up-Gun (версію розробили для місій в Іраку, замість одного контейнера для ракет встановлено 12,7-мм кулемет Browning M2).

Головне озброєння – дві установки FIM-92 Stinger по чотири ракети на кожну. Ракета Stinger належить до класу земля – повітря.

Тактико-технічні характеристики ЗРК Avenger:

  • дальність ураження – 0,2-5,5 км;
  • висота ураження – 0-3,8 км;
  • розміри – 4,95×2,18×2,64 м;
  • маса – 3900 кг (платформа – 1134 кг);
  • екіпаж – 2 (базовий), або 3 (варіант STC);
  • двигун – Detroit Diesel cooled V-8
  • швидкість – до 105 км/год;
  • дальність руху – 440-560 км.

Озброєння:

  • 8 готових до стрільби ракет FIM-92 Stinger;
  • 1 кулемет M3P калібру 12,7 мм (.50) з електронним спуском, авіаційна модифікація Browning AN/M3, швидкість стрільби — 950-1200 пострілів за хвилину;
  • система наведення: оптичний приціл, лазерний далекомір, інфрачервона голівка самонаведення ракет.

Avenger може працювати в екстремальних погодних умовах. Його інфрачервона камера, комп’ютери, засоби зв’язку та лазерний далекомір виявляють цілі вдень і вночі.

Башта Avenger може бути легко адаптована до різних бойових машин, як-от вантажівки, причепи та гусеничні машини, або використовуватись як дистанційно керована автономна одиниця.

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Джерело: Boeing, military.com, military-today.com

Фото: U.S. Armed Forces

Військова техніка, Зброя для України
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