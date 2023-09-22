Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.

Об этом сообщил офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В Оттаве премьер-министр Джастин Трюдо встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить, что Канада продолжит оказывать военную, экономическую, гуманитарную поддержку Украине.

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Состоится церемония подписания соглашения о дальнейшем укреплении экономических связей между двумя странами.

В Оттаве президент Владимир Зеленский выступит с обращением к парламенту. Затем Зеленский и Трюдо отправятся в Торонто, где встретятся с канадским бизнесом, чтобы обсудить вложение инвестиций в будущее Украины. Затем премьер-министр и президент примут участие в мероприятии с канадцами, в том числе с представителями украинско-канадской общины.

В свою очередь Джастин Трюдо заявил, что Канада вместе со своими союзниками и партнерами будет продолжать помогать народу Украины столько, сколько потребуется.

‒ Как я уже говорил, выступая в июне этого года в украинском парламенте: украинский народ ‒ это острие копья, определяющего будущее ХХІ века. Канада неизменно поддерживает народ Украины в его борьбе за суверенитет и демократию, а также за наши общие ценности, такие как уважение к верховенству закона, свобода и самоопределение, ‒ заявил премьер-министр.

В офисе премьера отмечают, что с января 2022 года Канада выделила более $8,9 млрд на оказание многосторонней поддержки Украине, включая $4,95 млрд прямой финансовой помощи и более $1,8 млрд военной помощи — от танков Leopard 2, систем ПВО и артиллерии до бронетехники, боеприпасов и т. д.

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