Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

В Оттаві прем’єр-міністр Джастін Трюдо зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити, що Канада продовжить надавати військову, економічну, гуманітарну підтримку Україні.

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Відбудеться церемонія підписання угоди про подальше зміцнення економічних зв’язків між двома країнами.

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