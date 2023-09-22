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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Канади

Зеленський і Трюдо
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади.

Про це повідомив офіс прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

В Оттаві прем’єр-міністр Джастін Трюдо зустрінеться з президентом Зеленським, щоб підтвердити, що Канада продовжить надавати військову, економічну, гуманітарну підтримку Україні.

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Відбудеться церемонія підписання угоди про подальше зміцнення економічних зв’язків між двома країнами.

Володимир Зеленський, Джастін Трюдо, Канада
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